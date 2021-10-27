“بوشي” يسوّق لحوما محفوظة بمادة حفظ جثث الموتى بمطاعم وهران

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط محل قصابة. تستعمل مادة حفظ جثث الموتى لحفظ اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بغرض تسويقها.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد قيام “بوشي” بحي “قمبيطة” بتجهيز لحوم بيضاء وحمراء فاسدة. وخلطها بمواد كيميائية متمثلة في مادة حفظ جثث البشر. كان بصدد تسويقها للمحلات والمطاعم بالولاية.

وعليه وضعت خطة محكمة لمداهمة المحل من طرف أفراد فصيلة الأبحاث. مدعمين بافراد الأمن والتدخل واعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش. وتم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بفرم اللحوم البيضاء المعروضة للبيع والموجهة للاستهلاك البشري مستعملين هذه المادة للحفاظ على لونها.

حيث تم حجز قنطارين و60 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة. و270 غ من مادة حظ الجثث (ميتابيسولفيت الصوديوم). وحجز 1.900 كلغ من مادة الجبس ومبلغ مالي من عائدات البيع يقدر بـ 50 مليون سنتيم.

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