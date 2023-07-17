“بوشي” ينصب على مواطنين ويسلبهم مبالغ مالية باهضة

أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح ببئرمراد رايس بوضع كهل في العقد الخامس من العمر تحت اجراء الرقابة القضائية. بعد نصبه على خمسة مواطنين و سلبهم مبالغ مالية و ايهامهم بفتح مشروع يتعلق بمحل لبيع اللحوم ببوزريعة .

المتهم و اثناء تحويله على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري وجهت له تهمة النصب. وتبين خلال جلسة المحاكمة انه اوهم ضحاياه بفتح محل لبيع اللحوم. حيث قام بسلب احدهم شيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 90 سنة مبلغ مالي بقيمة 80 مليون. الى جانب سلب 4 اشخاص اخرين مبلغ مالي يفوق 200 مليون سنتي. مع تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 26 جويلية الجاري .