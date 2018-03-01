بوش: “أتوقع أن يكون تايدر أفضل رقم 8 في البطولة”

أشاد حارس نادي أمباكت موريال الكندي، إيفان بوش، بالدولي الجزائري سفير تايدر، متوقعا له أن يكون، أفضل حامل للرقم ثمانية في البطولة المحلية.

وصرح إيفان بوش، لموقع “تفييا سبورت” الكندي: “تايدر إضافة جيدة للفريق، وأتوقع أن يصبح من أفضل حاملي الرقم ثمانية في البطولة”.

وأضاف: “لا أعلم إن كان سيسجل أهدافا أو يقدم تمريرات حاسمة، لكنه سيساعدنا كثيرا على التحرك في الهجوم والدفاع”.

وتابع: “لم نشاهده كثيرا لحد الآن، لكنه كان رائعا في الدقائق القليلة التي لعبها، لا أضن أني رأيته يضيع الكرة أبدا”.

للإشارة، شارك تايدر في مبارتين وديتين، منذ انضمامه لنادي أمباكت مونتريال في الميركاتو الشتوي المنصرم، موقعا هدفا في كل لقاء.