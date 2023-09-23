بوصبيعة: “أظهرنا شخصيتنا أمام الشلف بتحقيقنا نتيجة ايجابية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب نجم بن عكنون، عبد النور بوصبيعة، رضاه التام عن مردود فريقه في مواجهة أولمبي الشلف، ومعتبرا تعادلهم نتيجة ايجابية.
وصرح بوصبيعة، لتلفزيون “النهار”: “كنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، كون أولمبي الشلف يطبق كرة جيدة”
كما أضاف مدرب نجم بن عكنون: “خلال الأسبوع الماضي، وبعد هزيمتنا أمام مولودية الجزائر، عملا جيدا وتمكنا من تحسين مردودنا”.
وتابع عبد النور بوصبيعة: “أظهرنا شخصيتنا امام الشلف، حيث تمكنا من العودة في النتيجة، بتحقيق التعادل الذي يعتبر نتيجة ايجابية بالنسبة لنا”.
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