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الرياضة

بوصبيعة: “أظهرنا شخصيتنا أمام الشلف بتحقيقنا نتيجة ايجابية”

بقلم كريم تيغرمت
بوصبيعة: “أظهرنا شخصيتنا أمام الشلف بتحقيقنا نتيجة ايجابية”
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أبدى مدرب نجم بن عكنون، عبد النور بوصبيعة، رضاه التام عن مردود فريقه في مواجهة أولمبي الشلف، ومعتبرا تعادلهم نتيجة ايجابية.

وصرح بوصبيعة، لتلفزيون “النهار”: “كنا نتوقع صعوبة هذه المباراة، كون أولمبي الشلف يطبق كرة جيدة”

كما أضاف مدرب نجم بن عكنون: “خلال الأسبوع الماضي، وبعد هزيمتنا أمام مولودية الجزائر، عملا جيدا وتمكنا من تحسين مردودنا”.

وتابع عبد النور بوصبيعة: “أظهرنا شخصيتنا امام الشلف، حيث تمكنا من العودة في النتيجة، بتحقيق التعادل الذي يعتبر نتيجة ايجابية بالنسبة لنا”.

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