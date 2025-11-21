بوصوار :”جاهزون للفوز امام بلاك ستارز والفرصة مواتية لنا”

أكد مهاجم شباب بلوزداد لطفي بوصوار جاهزية فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة غدًا أمام نادي سينغيدا بلاك ستارز، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتحدث بوصوار في المنطقة المختلطة بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، موضحًا أن الفريق استعد للمباراة بجدية كبيرة. وقال: “حضّرنا للمباراة بكل تركيز وجدية. منافسة كأس الكاف تختلف تمامًا عن مباريات البطولة المحلية. القرعة كانت في صالحنا، والمباراة ستُلعب على ملعبنا، لذلك يمكن القول إن الفرصة مناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية”

وأضاف المهاجم البلوزدادي أن الفريق يسعى لحصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى العمل الجيد الذي قام به اللاعبون والطاقم الفني: “درسنا المنافس جيّدًا، واشتغلنا مع المدرب على كل الجزئيات. هدفنا واضح وهو الفوز”

كما أشاد بوصوار بأرضية ملعب نيلسون مانديلا، مؤكدًا أن الفريق معتاد على اللعب فيه: “ملعب نيلسون مانديلا نعرفه جيدًا ونلعب فيه براحة كبيرة. زرناه وتدرّبنا عليه اليوم، وكانت الظروف ممتازة. نعلم أيضًا أن المنافس لم يصل إلى هذا الدور بسهولة”.

ويطمح شباب بلوزداد إلى استغلال عامل الأرض والجمهور للظفر بأول فوز له في دور المجموعات وتعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.