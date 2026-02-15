بوصوار: “درسنا أوتوهو جيدا ونريد الذهاب بعيدا في المنافسة القارية”

أكد مهاجم شباب بلوزداد، لطفي بوصوار، أن فريقه جاهز للفوز على ضيفه أوتوهو الكونغولي، واختتام مجموعات كأس الكونفدرالية، بأفضل طريقة ممكنة.

ويستقبل الشباب مساء اليوم الأحد، الفريق الكونغولي، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 17:00. ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل الفريقان مسبقا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، غير أن المباراة تكتسي أهمية كبيرة لـ “أبناء لعقيبة” الذين يحتاجون للتعادل فقط، للعبور في الصدارة. إلا أن الرهان الأكبر هو الفوز ورد الاعتبار لهزيمة الذهاب برباعية لهدف.

وقال بوصوار، عن مواجهة أوتوهو: “حضّرنا للمباراة بجدية، ودرسنا المنافس وحددنا نقاط ضعفه وقوته.. أتمنى أن نكون عند حسن ظن الأنصار ونقدم مباراة قوية”.

وواصل مهاجم “السياربي” في تصريحات خصّ بها الصفحة الرسمية لناديه: “خيّبنا أنصارنا في مباراة الذهاب أمام نفس الفريق. ونريد تعويض تلك الهزيمة واسعاد جمهورنا، الذي أدعوه للوقوف إلى جانبنا من أجل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة”.