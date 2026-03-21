بوصوار :”سعداء بالتأهل وأشكر أنصارنا على مساندتنا في هذا الإنجاز “

أبدى مهاجم شباب بلوزداد لطفي بوصوار سعادته الكبيرة بعد قيادته فريقه لتحقيق تأهل تاريخي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب النادي المصري البورسعيدي، عقب التعادل السلبي الذي شهده ملعب ملعب نيلسون مانديلا.

وقال بوصوار في تصريح للتلفزيون العمومي عقب نهاية اللقاء: “عيدكم مبارك، المباراة كانت صعبة جداً أمام النادي المصري الذي خلق لنا صعوبات كبيرة، لكن النتيجة الإيجابية التي حققناها في مصر كانت مفتاح التأهل إلى الدور القادم”.

وأضاف: “سر التأهل والتألق هو روح الأخوة بيننا، كنا يداً واحدة وتحلّينا بالجدية في العمل، والحمد لله تعبنا لم يذهب سدى. أشكر الأنصار وأطلب منهم مواصلة دعمنا إلى غاية نهاية الموسم”.

وختم بوصوار، صاحب هدف الذهاب الذي منح الأفضلية لفريقه: “حققنا أفضل هدية في عيد الفطر، ونتمنى الذهاب بعيداً في هذه المنافسة”.