بوصوار: “سنقدم كل ما لدينا لبلوغ دور مجموعات كأس الكونفيدرالية”

أكد لاعب شباب بلوزداد، لطفي بوصوار، عزمه وبقية زملائه، على تقديم أفضل ما لديهم في مباراة الغد ضد حافيا كوناكري، لبلوغ دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وصرح بوصوار، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: ” سنقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، لبلوغ دور المجموعات”.

كما أضاف: “التحضيرات تسير كالمعتاد، أين درسنا منافسنا كما ينبغي، بعد مباراة الذهاب، ولقاءاته في البطولة”.

وتابع لاعب شباب بلوزداد، لطفي بوصوار: “نتمنى الدخول بقوة في مباراة الغد، من أجل تحقيق التأهل”.