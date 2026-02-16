بوصوار يجدد عقده مع شباب بلوزداد إلى غاية 2029

أعلن نادي شباب بلوزداد، تجديد عقد مهاجم الفريق، لطفي بوصوار، لمدة ثلاث سنوات، ليبقى مرتبطا بالنادي إلى غاية سنة 2029، في خطوة تندرج ضمن سياسة الاستقرار التي تنتهجها إدارة النادي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

ويعكس هذا التجديد حجم الثقة الكبيرة التي تضعها إدارة شباب بلوزداد في إمكانات اللاعب، بالنظر إلى الأداء الجيد الذي قدمه خلال المواسم الماضية. إذ أظهر روحًا قتالية عالية، وانضباطًا كبيرًا داخل الملعب وخارجه. مع التزامه الدائم بتعليمات الطاقم الفني، ما جعله يحظى بمكانة معتبرة داخل المجموعة.

وتؤكد هذه الخطوة أيضًا رغبة النادي في الحفاظ على ركائزه الأساسية، وضمان الاستمرارية الفنية. خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يسعى الفريق لتحقيقها على الصعيدين المحلي والقاري.

وعبّرت إدارة شباب بلوزداد عن تمنياتها للاعب لطفي بوصوار بمزيد من التألق والنجاح. داعية إلى مواصلة العمل والعطاء، وتشريف القميص ذي اللونين الأحمر والأبيض. والمساهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ وطموحات النادي.