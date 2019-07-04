بوصوفة: “لاعبو الجزائر يملكون مواهب كبيرة مكنتهم من تشكيل منتخب قوي”

أشاد الدولي المغربي، مبارك بوصوفة، بالمنتخب الجزائري وأدائه في (كان 2019)، منوها بالمواهب الكبيرة التي يملكها تعداد الخضر.

وصرح مبارك بوصوفة خلال ندوة صحفية: “المنتخب الجزائري يملك مهارات فنية كبيرة على المستوى الفردي للاعبين”.

وأضاف: “بطبيعة الحال نعرف مستوى كل اللاعبين الجزائريين، خاصة جمال بلعمري، الذي لعبت إلى جانبه في نادي الشباب”.

وتابع مبارك بوصوفة: “محرز أعرفه كلاعب، هو يملك مواهب كبيرة، هناك أيضا براهيمي، فيغولي وهؤلاء اللاعبون تمكنوا من تكوين مجموعة قوية وهذا أمر مهم جدا”.