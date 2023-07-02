بوصوف: “أنا باق في شباب بلوزداد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث لاعب شباب بلوزداد إسحاق بوصوف، عن مستقبله، بعد انتهاء العقد الذي يربطه مع الفريق، مؤكدا نيته في مواصلة المشوار مع الشباب.
وصرح بوصوف، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “عقدي مع شباب بلوزداد انتهى مع نهاية شهر جوان المنقضي”.
كما أضاف: “لم أتمكن من المشاركة في مباراة الشلف، بسبب انتهاء عقدي مع الشباب، لكن أتمنى أن أكون حاضرا في المباراة المقبلة أمام السياسي”.
وفي ختام تصريحاته، أكد اسحاق بوصوف: “أنا في مفاوضات مع مسؤولي شباب بلوزداد لتجديد العقد، وأنا باق مع الفريق إن شاء الله”.
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