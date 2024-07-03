بوصوف :”التحضيرات مرت في ظروف ملائمة وجاهزون للنهائي”

أكد مهاجم شباب بلوزداد اسحاق بوصوف جاهزيته الكبير في قيادة رفقائه للفوز بنهائي كأس الجزائر على حساب مولودية الجزائر الجمعة القادم.

وقال اسحاق بوصوف في تصريحه خلال المنطقة المختلطة التي جرت اليوم الأربعاء التحضيرات مرت في ظروف جيدا ومنذ 10 أيام كاملة، أمس دخلنا في تربص قصير”.

كما أضاف بوصوف “نعمل جيدا وجاهزون للنهائي “.

إلى جانب ذلك، قال الحارس المتألق رضوان معاشو في تصريحه خلال المنطقة المختلطة هو الأخر “الفريق مركز جيدا، و كل اللاعبين يعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وختم معاشو “الجميع يعرف ماذا ينتظرنا، إن شاء الله سنعمل على الفوز و تجسيد التتويج من أجل إسعاد جمهور السياربي”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-