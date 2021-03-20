بوصوف جاهز وينتظر فُرصته

الرياضة
  • -
  • 0
بوصوف جاهز وينتظر فُرصته
بقلم إسماعيل عشاش

تواجد الدولي الجزائري، إسحاق بوصوف، في القائمة الرسمية لناديه لوميل، المعنية بمُلاقاة ليرس، عشية اليوم السبت في الدوري البلجيكي.

ويُرتقب أن يتحصل “محرز الجديد”، على فُرصته مع فريقه الجديد، بعدما إكتفى بلعب 5 دقائق في الجولة الماضية.

وكان إبن جيجل، قد ضيع الشطر الأول من الموسم الجاري، بعد تعرضه لإصابة خطيرة أبعدته طويلا عن الملاعب.

ويستهدف اليساري الصاعد، تقديم أفضل العروض الممكنة، خلال الأسابيع القادمة، في أول تجربة إحترافية له.

يُذكر بأن النجم السابق لوفاق سطيف، يُفترض أن يغادر بلجيكا، خلال الميركاتو القادم تجاه “بي أس في هيندوفن”.

ويُشير عقد الجناح الطائر، لإنتقاله أولا للعملاق الهولندي وبعدها لمانشسر سيتي، إن هو فرض نفسه في “الإرديفيزي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=973986

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com