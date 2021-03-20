بوصوف جاهز وينتظر فُرصته

تواجد الدولي الجزائري، إسحاق بوصوف، في القائمة الرسمية لناديه لوميل، المعنية بمُلاقاة ليرس، عشية اليوم السبت في الدوري البلجيكي.

ويُرتقب أن يتحصل “محرز الجديد”، على فُرصته مع فريقه الجديد، بعدما إكتفى بلعب 5 دقائق في الجولة الماضية.

وكان إبن جيجل، قد ضيع الشطر الأول من الموسم الجاري، بعد تعرضه لإصابة خطيرة أبعدته طويلا عن الملاعب.

ويستهدف اليساري الصاعد، تقديم أفضل العروض الممكنة، خلال الأسابيع القادمة، في أول تجربة إحترافية له.

يُذكر بأن النجم السابق لوفاق سطيف، يُفترض أن يغادر بلجيكا، خلال الميركاتو القادم تجاه “بي أس في هيندوفن”.

ويُشير عقد الجناح الطائر، لإنتقاله أولا للعملاق الهولندي وبعدها لمانشسر سيتي، إن هو فرض نفسه في “الإرديفيزي”.