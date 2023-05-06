بوصوف: “حققنا فوزا مستحقا ونتمنى التأكيد أمام المولودية”

ثمّن لاعب شباب بلوزداد، إسحاق بوصوف، فوزهم على الضيف وفاق سطيف، مبديا أمله في التأكيد خلال خرجتهم المقبلة أمام مولودية الجزائر.

وصرح بوصوف، للصفحة الرسمية للشباب: “أشكر زملائي اللاعبين، وكل الطاقم الفني، بالإضافة للجماهير على مساهمتهم في هذا الفوز”.

كما أضاف: “دخلنا بشكل جيد في المباراة، وعرفنا كيف نُسير أطوار اللقاء للظفر بالنقاط الثلاث”.

وتابع إسحاق بوصوف: “نتمنى التأكيد في مباراتنا المُقبلة أمام مولودية الجزائر، من خلال تحقيق الفوز”.