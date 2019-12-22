بوصوف في طريقه لمزاملة “سليماني” في موناكو

تواصل الأندية الأوروبية الكبيرة السعي وراء التعاقد مع الموهبة الجزائرية “إسحاق بوصوف” الناشط في فريق وفاق سطيف.

موقع “كووورة” العربي كشف اليوم الأحد ان موناكو الفرنسي دخل على الخط ويُريد التعاقد مع صاحب 18 ربيعا في الميركاتو الشتوي.

ذات المصدر اضاف ان إدارة الوفاق تلقت عرضا رسميا من نادي الإمارة الذي ابدى استعداده للقدوم الى الجزائر من اجل التفاوض والتوقيع مع اللاعب.

وكان “بوصوف” قد صنع الحدث في بداية هذا الموسم بفضل تألقه اللافت للإنتباه وطريقة لعبه التي تشبه كثيرا طريقة النجم رياض محرز.