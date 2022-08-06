بوصوف :” لهذا السبب فضلت العودة إلى الجزائر من بوابة بلوزداد”

ابدى المهاجم إسحاق بوصوف سعادته الكبيرة بعد اتخاذه قرار العودة إلى البطولة الجزائرية من بوابة حامل اللقب شباب بلوزداد.

وكشف بوصوف عن السبب الحقيقي، في حواره الذي نقلته الصفحة الرسمية، اليوم السبت :”فكرت كثيرا في مشروع شباب بلوزداد بعد مشاورة أسرتي ومناجيري، مشاركة شباب بلوزداد في المنافسة الافريقية لعبت دورا كبيرا في اختيار فريقي الجديد”.

وأضاف “كذلك أعرف عدد من اللاعبين وسأعمل للظفر بمكانة أساسية”.

كما ختم “أطلب من الأنصار دعمنا، و من جانبنا سنعمل من أجل إسعادهم، أشكرهم كثيرا على الرسائل”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]