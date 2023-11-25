بوصوف: “نطمح للمواصلة على هذا النسق والعودة بفوز آخر خارج الديار”

أبدى لاعب شباب بلوزداد، اسحاق بوصوف، سعادته الكبيرة بفوزهم على يونغ أفريكانز، في أول خرجة لهم ضمن دور مجموعات رابطة الأبطال.

وعقب الفوز المسجل أمام يونغ أفريكانز، بثلاثية، صرح بوصوف، للصفحة الرسمية للشباب: “أشكر كل زملائي اللاعبين، وبالخصوص أنصار الفريق على دعمهم”.

كما أضاف: “بدأنا مشوارنا ضمن دور مجموعات رابطة الأبطال، بفوز داخل الديار، وأتمنى أن نواصل على هذا النسق”.

وفي ختام تصريحاته، أبدى اسحاق بوصوف، أمله في تحقيق فوز آخر، مصرحا: “نأمل في تحقيق فوز آخر خارج الديار”.