إعــــلانات
الرياضة

بوصوف: “نهدي فوزنا أمام شبيبة القبائل لأنصار السياسي”

بقلم كريم تيغرمت
بوصوف: “نهدي فوزنا أمام شبيبة القبائل لأنصار السياسي”
  • 199
  • 0

أثنى حارس مرمى شباب قسنطينة، خير الدين بوصوف، على الروح القتالية التي أظهرها زملاؤه فوق الميدان، والتي مكّنتهم من حصد ثلاث نقاط ثمينة.

وصرّح حارس المرمى بوصوف، للصفحة الرسمية لشباب قسنطينة: “حصدنا ثلاث نقاط بصعوبة، بفضل لاعبينا الذين كانوا رجالا فوق الميدان”.

كما أضاف حارس مرمى “السياسي”: “نهدي هذا الفوز، والنقاط الثلاث لأنصارنا الذين افتقدناهم كثيرا، ونتمنى أن يكون القادم أفضل”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، فاز بثلاثية كاملة مقابل هدفين، في المباراة التي جمعته بمضيفه شبيبة القبائل. برسم الجولة الرابعة من البطولة المحترفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/VMBO5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر