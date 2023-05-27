بوصوف :”هدفي الشخصي الفوز بالدوبلي رفقة شباب بلوزداد”

كشف إسحاق بوصوف مهاجم شباب بلوزداد عن الأهداف الشخصية له رفقة فريقه شباب بلوزداد.

وقال اسحاق بوصوف في تصريح له عقب المباراة التي تألق فيها بشكل ملفت للانتباه خلال مباراة التأهل اليوم “قبل الحديث عن المباراة، عانيت بعض الأحيان في بداية الموسم وواجهت صعوبات كبيرة في التعامل مع ذلك، لكن في الآونة الأخيرة تحرّرت بشكل كبير”.

كما أضاف بوصوف “هدفي الشخصي الفوز بالدوبلي هذا الموسم، وإسعاد جمهور شباب بلوزداد، الذي أسعى لمنحهم إنجاز كبير”.

وختم بوصوف “مبروك لأولمبي الشلف وإن شاء الله سيكون النهائي ممتع “.

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