بوصوف يتألق في بلجيكا تحت أنظار ثنائي مانشستر سيتي

تألق أمسية اليوم الأحد الموهبة الجزائرية إسحاق بوصوف مع فريقه “لومال” في الدوري البلجيكي “الدرجة الأولى”.

لاعب وفاق سطيف السابق قاد فريقه للفوز على الضيف إكسال موسكرون بثلاثية كاملة دون رد في الجولة ال8.

ولعب بوصوف المواجهة كاملة كما بصم على تمريرة حاسمة في الهدف الثالث الذي سجله لومال في الدقيقة ال81.

وشهدت المواجهة حضور ثنائي مانشستر سيتي الانجليزي الحارس إيدرسون و المُهاجم غابرييل خيسوس كضيفين مميزين.