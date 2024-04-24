بوصوف يصاب قبل موعد مباراة سوسطارة في الكأس

غادر مهاجم شباب بلوزداد إسحاق بوصوف، اليوم الأربعاء، الفندق الذي أقام فيه الفريق تحسبا لمواجهة اتحاد العاصمة في نصف نهائي الكأس.

وأصيب إسحاق بوصوف بـ “إسهال” قبل مباراة إتحاد العاصمة التي ستجري سهرة اليوم بداية من الساعة التاسعة ليلا.

و من المنتظر، ان يعتمد المدرب كارلوس باكيتا على بديل بوصوف في الجانب الأيمن، أو في وسط الميدان الهجومي.

كما لا تعتبر الضربة بمثابة الموجهة بالنسبة للسياربي خاصة وان بوصوف لا يعتبر ركيزة أساسية في الفريق السياربي.