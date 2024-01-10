بوصوف يعيد المياه إلى مجاريها مع قديورة بطريقته الخاصة

رد مهاجم شباب بلوزداد إسحاق بوصوف على الانتقادات التي لاحقته بشكل كبير بعدما رفض التصافح مع رفيقه عدلان قديورة لدى استبداله في مباراة وفاق سطيف.

ونشر إسحاق بوصوف صورة تجمعه برفيقه عدلان قديورة، وكتب في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، اليوم الأربعاء، “خويا الكبير” كما قام بالإشارة إليه.

كما سبق لنجم الفريق بوصوف، و أن صنع الحدث بعدم المصافحة مع “الدبابة” الذي قابله بابتسامة عريضة.

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