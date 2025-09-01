بوصوف يغلق ميركاتو المولودية

نجحت إدارة نادي مولودية الجزائر، في ابرام صفقة جديدة، في الأنفاس الأخيرة من الميركاتو الصيفي، بضمها اللاعب اسحاق طلال بوصوف.

واختتمت منتصف ليلة أمس الأحد، فترة التحويلات الصيفية في الجزائر، وكان بوصوف، خامس صفقات “العميد”.

وأعلنت إدارة بطل الجزائر، في ساعة متأخرة من ليلة أمس. رسميا عن ضمها صاحب الـ 24 ربيعا، في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع نادي شباب بلوزداد.

وإلى جانب بوصوف، تعاقدت المولودية، مع كل من المدافع أيمن بوقرة، والحارس أليكسيس قندوز، ومتوسط الميدان الغيني، الحسن بانغورا، إلى جانب المهاجم زين الدين فرحات.