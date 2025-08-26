بوصوف يفسخ عقده مع شباب بلوزداد

أعلن المهاجم اسحاق بوصوف، اليوم الثلاثاء، عن نهاية مغامرته مع شباب بلوزداد، بعد 3 مواسم قضاها في الفريق.

والتحق بوصوف، بـ “السياربي” صيف 2022 على سبيل الإعارة من نادي لوميل البلجيكي. قبل أن تشتري إدارة الفريق عقده نهائيا صيف 2023.

وودع خيج مدرسة وفاق سطيف، أسرة الشباب بمنشور على حسابه عبر “فيسبوك” قال فيه: “اليوم تنتهي رحلتي مع فريقي بعد فسخ العقد بالتراضي، من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرتي.”

ووجه بوصوف شكرا خاصا إلى كل زملائه وأعضاء الطاقم الفني، وإلى كل من رافقته في تجربته مع الشباب. وبشكل خاص الجمهور الوفي الذي كان دائماً سنداً له.

وختم: “تنتهي المكتوب.. لكن فضل هذا الفريق سيبقى محفوظاً في قلبي، شكراً لكم جميعاً و أتمنى كل الخير لهذا الفريق، وإلى لقاء جديد بإذن الله”.

