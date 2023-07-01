بوصوف ينفي إشاعات مغادرته شباب بلوزداد

ابدى مهاجم شباب بلوزداد إسحاق بوصوف سعادته الكبيرة من قبل حسم لقب البطولة للفريق البلوزدادي بعد أمام أولمبي الشلف.

وقال إسحاق بوصوف في تصريح للموقع الرسمي لشباب بلوزداد عقب لقاء الشلف “”فزنا أداء و نتيجة أمام اولمبي الشلف، نستحق الفوز، عرفنا كيفية رد الاعتبار لأنفسنا بعد الخسارة في النهائي كأس الجمهورية أمام نفس النادي”.

كما أضاف بوصوف “للآسف غبت عن مباراة اليوم بحكم أني عقدي انتهى، لكن أؤكد أنيب سأكون حاضرا في مباراة شباب قسنطينة، وسنعمل على الذهاب للفوز دون التفكير في التعادل”.

وختم الجناح الأيمن للفريق البلوزدادي “كنت أسعى للعب مباراة الشلف، سأقوم بتسوية وضعيتي، رحيلي عن الفريق إشاعات فقط، و أنفي هذا الأمر”.

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