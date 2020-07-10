بوصوف يُمهّد لانتقاله إلى السيتي عن طريق هذا النادي!

يقترب اللاعب الدولي الجزائري الشاب، إسحاق بوصوف، من الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي صيف 2021 القادم بعد قيامه بخطوة أولية.

وسيحترف لاعب وفاق سطيف”إسحاق بوصوف” الموسم القادم في صفوف نادي كورتري البلجيكي على شكل إعارة من نادي “لومال” الذي اشترى عقده لخمس سنوات.

هذا وستكون بوابة لومال البلجيكي كخطوة أولى قبل الانتقال إلى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بحكم أن نادي لومال يعتبر فرعا من فروع السيتي ببلجيكا.

ويشترط الدوري الإنجليزي الحصول على تصريح بالعمل في إنجلترا مرورا بأحد الدوريات الأوروبية بالنسبة للاعبين الأفارقة، وهو ما أجبر بوصوف على المرور بالدوري البلجيكي.