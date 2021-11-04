بوضربة: إطلاق برنامج بـ 80 ألف وحدة سكنية سيساهم في النمو الاقتصادي

رحّب رئيس جمعية منتجي الخزف و السيراميك الجزائريين منصف بوضربة، بقرار وزير السكن والعمران والمدينة بإنهاء برنامج الإسكان الجاري وإنجاز 80 ألف وحدة سكنية جديدة لعام 2022.

وجاء في بيان لرئيس جمعية منتجي الخزف و السيراميك الجزائريين:” أغتنم هذه الفرصة لأشكر وزير السكن والعمران والمدينة على القرار الممتاز الذي تم اتخاذه.”

وهذا بناءً على تعليمات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لإنهاء برنامج الإسكان الجاري و خاصة تسجيل 80 ألف وحدة سكنية جديدة لعام 2022.

بالمقابل أضاف:”بصفتي رئيس جمعية ACA لخزافي الخزف الجزائريين، أرحب بهذه المبادرة الممتازة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى “خلق فرص العمل والثروة لبلدنا من أجل تشجيع صناعة البناء والحد من البطالة.”

في السياق ذاته، تمنى بوضربة حسب ذات البيان، بنجاح معرض Batimatec لجميع أعضاء الجمعية وللقطاعات الصناعية الأخرى.

كما أكد ذات المتحدث أنه يجب على الجزائر وللجميع مواجهة تحدي معركة التقدم الاقتصادي.

وهذا من خلال “تسليط الضوء على كل الثروة الموجودة في باطن أرضنا من أجل تشجيع مناخ الأعمال وعودة الاستثمارات في أقرب وقت ممكن.”

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منصف بوضربة: قرار الرئيس بمنع استيراد السيراميك أنقذ القطاع والمنتوج الوطني

كما قال بوضربة ان قرار رئيس الجمهورية بمنع استيراد هاتين المادتين في شكلها النهائي هو قرار شجاع وسينقذ القطاع.

وقال بوضربة في اتصال مع “النهار اونلاين” ان القرار الذي اتخده الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس سيسمح بانقاذ 60 بالمائة من الانتاج الوطني كما سينقذ العديد من المصانع الجزائرية.