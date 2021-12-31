بوضربة: قانون المالية الجديد يقترح إصلاحات ملموسة لتعزيز إحياء الاستثمارات

أكد رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك، منصف بوضربة، أن قانون المالية الجديد يُبرز لأول مرة منذ الاستقلال اهتمامات المواطنين بسياسة اقتصادية حقيقية.

وفي رسالة له بمناسبة العام الجديد، جدّد بوضربة شكره لرئيس الجمهورية على توقيعه لقانون المالية لعام 2022 الذي يُعد -حسبه- ضروريًا للمستقبل الاقتصادي للبلاد.

مضيفا أن قانون المالية يبرز لأول مرة منذ الاستقلال اهتمامات المواطنين بسياسة اقتصادية حقيقية تقترح إصلاحات مالية شجاعة وملموسة لتعزيز إحياء الاستثمارات.

و التي تخلق فرص العمل والثروة على وجه الخصوص والتي تعزز تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.

من جانبه، ينتظر رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك رؤية برنامج الإسكان يستأنف انطلاقه في أسرع وقت ممكن.

وهذا من أجل تشجيع عودة الاستقرار الاقتصادي والصادرات في إفريقيا بشكل عام وفي الدول المجاورة في المنطقة

مثل موريتانيا. السنغال ، النيجر ومالي وكوت ديفوار.

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كما رحّب رئيس جمعية منتجي الخزف و السيراميك الجزائريين منصف بوضربة، بقرار وزير السكن والعمران والمدينة

بإنهاء برنامج الإسكان الجاري وإنجاز 80 ألف وحدة سكنية جديدة لعام 2022.

وجاء في بيان لرئيس جمعية منتجي الخزف و السيراميك الجزائريين:” أغتنم هذه الفرصة لأشكر وزير السكن والعمران والمدينة

على القرار الممتاز الذي تم اتخاذه.”

وهذا بناءً على تعليمات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن لإنهاء برنامج الإسكان الجاري و خاصة تسجيل 80 ألف وحدة سكنية جديدة لعام 2022.

بالمقابل أضاف:”بصفتي رئيس جمعية ACA لخزافي الخزف الجزائريين، أرحب بهذه المبادرة الممتازة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى “خلق فرص العمل والثروة لبلدنا من أجل تشجيع صناعة البناء والحد من البطالة.”