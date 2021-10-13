بوضربة: قطاع الخزف يمكن أن يجلب للجزائر 200 مليون دولار سنويا

قال منصف بوضربة رئيس جمعية منتجي الخزف والسيراميك، ان قطاع الخزف والسيراميك يمكن أن يجلب للجزائر 200 مليون دولار سنويا.

وفي تصريح لـ“النهار أونلاين”، قال بوضربة أن القوانين الجديدة التي تم تبنيها مؤخرا قد تساعد هذا القطاع للذهاب نحو التصدير خاصة وأن هذه القوانين بقيت مجمدة لأكثر من 20 سنة. مؤكدا أن شروع الحكومة في فتح واستغلال المناجم من شأنه أن يساعد هذا القطاع ويعطيه دفعا قويا للأمام.

وكشف بوضربة أنه في الوقت الحالي توجد أزيد من وحدة انتاجية على المستوى الوطني بقدرة إنتاجية تقدر بـ 700 ألف متر مربع سنويا. مشيرا أن هذه المصانع تعمل بطاقتها الانتاجية حاليا بنسبة 100 بالمائة.

وأشار رئيس الجمعية، أن أغلب هذه المصانع مستعدة لرفع التحدي والرفع من كمية الانتاج والذهاب نحو الإنتاج. وأكد أن الجزائر تتجه بصورة أولوية لرفع التحدي نحو كل القطاعات الاقتصادية لخلق الثروة و مناصب الشغل.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp