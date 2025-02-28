بوضياف: “أنصار ولاعبي اتحاد الحراش كانوا السباقين لاستفزاز أنصارنا”

تحدث نائب رئيس مستقبل الرويسات، عبد الرحمان بوضياف، عن أحداث العنف التي شهدها ملعب زرقلة، قبل مباراتهم أمام اتحاد الحراش.

وصرح بوضياف، للإذاهعة الوطنية: “أنصار، ولاعبي، اتحاد الحراش، كانوا هم السباقين لاستقزاز أنصارنا”.

كما أضاف: “حارس مرمى اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، الذي له سوابق، هو من كان السباق لاستفزاز أنصارنا”.

وتابع نائب رئيس مستقبل الرويسات، عبد الرحمان بوضياف: “إدارة مستقبل الرويسات، قامت بتهيئة كل الظروف اللازمة، لضمان السير الحسن لهذه المباراة”.