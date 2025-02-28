إعــــلانات
الرياضة

بوضياف: “أنصار ولاعبي اتحاد الحراش كانوا السباقين لاستفزاز أنصارنا”

بقلم كريم تيغرمت
بوضياف: “أنصار ولاعبي اتحاد الحراش كانوا السباقين لاستفزاز أنصارنا”
  • 584
  • 0

تحدث نائب رئيس مستقبل الرويسات، عبد الرحمان بوضياف، عن أحداث العنف التي شهدها ملعب زرقلة، قبل مباراتهم أمام اتحاد الحراش.

وصرح بوضياف، للإذاهعة الوطنية: “أنصار، ولاعبي، اتحاد الحراش، كانوا هم السباقين لاستقزاز أنصارنا”.

كما أضاف: “حارس مرمى اتحاد الحراش، فوزي شاوشي، الذي له سوابق، هو من كان السباق لاستفزاز أنصارنا”.

وتابع نائب رئيس مستقبل الرويسات، عبد الرحمان بوضياف: “إدارة مستقبل الرويسات، قامت بتهيئة كل الظروف اللازمة، لضمان السير الحسن لهذه المباراة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/9gqMI
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر