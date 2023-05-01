بوضياف.. السلطات العليا تولي أهمية بالغة لتحسين الإطار المعيشي للعمال

قال محمد شرف الدين بوضياف المدير العام للتشغيل والإدماج، اليوم الاثنين، إن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية بالغة لتحسين الإطار المعيشي. للمواطن والعمال والمتقاعدين الذين يعتبرون الفئة المهمة في المجتمع.

كما أشار بوضياف في فوروم الإذاعة الوطنية، إلى أن قرار رئيس الجمهورية تم ترسيخه على أساس من كل سنة في الفاتح من ماي. حيث سيتم مراجعة معاشات المتقاعدين.

في حين اعتبر المتحدث، أن كل القرارات السابقة. بدءا من الإعفاء الضريبي ورفع الأجر القاعدي والزيادة في الأجور، الهدف منها تحسين القدرة الشرائية. وظروف معيشة المواطن خاصة لما عرفه العالم ككل من كورونا والركود الاقتصادي. إلا أن سياسة الدولة تنتهجها خاصة أنها دولة اجتماعية وفق مبادئ أول نوفمبر.