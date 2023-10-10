بوضياف: توظيف أزيد من ربع مليون طالب شغل.. طي ملف الإدماج قريبا

كشف محمد شرف الدين بوضياف المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه تم توظيف أزيد من ربع مليون طالب شغل على مستوى القطاعين الإقتصادي العام والخاص عام 2023.

وقال بوضياف، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم توظيف 232 ألف في الجزائر هذا العام. وهو ما يشكّل زيادة بـ 24 بالمائة مقارنة بعام 2022. كما جرى طرح 333 ألف عرض عمل في 2023. بزيادة 35 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. مسجلا إدماج أكثر من 541 ألفا في مناصب دائمة هم على مستوى هيئات ومؤسسات عمومية. بينهم 75 ألفا كانوا يتقاضون أجور زهيدة وصاروا بعقود غير محددة المدة.

وقال ضيف الأولى، إنّ 325 ألف على مستوى جهاز المساعدة على الإدماج المهني وصلت نسبة إدماجهم إلى 98 بالمائة. وسيطوى الملف نهائيا في قادم الأسابيع. مطمئنا بوجود لجنة مركزية تتولى متابعة العملية، وسط توجه رسمي لإعطاء الأولوية لطالبي الشغل.

وأفاد المتحدث أنّه جرى توظيف 126 ألف بطال ينشطون حاليا في القطاع الاقتصادي. مشيرا إلى تطوير أرضية رقمية لمتابعة كل الممتهنين والسماح بتبادل المعطيات حول توافق التكوين مع سوق العمل.

وأكد بوضياف في سياق ذي صلة، أن استحداث العشر ولايات جديدة، سمح بجني الثمار لا سيما في قطاع الفلاحة. مضيفا أنّ ولايات الجنوب لها خصوصيتها مع تواجد كبرى الشركات هناك. حيث جرى إلزام القائمين بتوفير أكبر قدر من الشفافية في التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف.

كما أشار بوضياف إلى أنّ سنة 2023 شهدت انخرط 10 آلاف مؤسسة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي على مستوى صندوق “الكناص”.

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