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بوضياف: علاقتي بهامل مهنية.. وأبناؤه كانوا يودعون ملفات الإستثمار كباقي المواطنين

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بوضياف: علاقتي بهامل مهنية.. وأبناؤه كانوا يودعون ملفات الإستثمار كباقي المواطنين
بقلم نجيبة سماي/طار دريدي

نفى والي ولاية وهران الأسبق عبد المالك بوضياف التهم التي وجهتها لها القاضية والمتعلقة بتبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة خلال جلسة محاكمة عبد الغني هامل وأفراد  عائلته بمحكمة سيدي محمد.

وقال بوضياف أنه لما كان واليا لولاية وهران لم يمنح أي امتياز  لأبناء الغني هامل، مؤكدا بأنهم قاموا بإيداع  طلبات الإستثمار كغيرهم من المواطنين ولم يستفيدوا من أي مفاضلة.

وبخصوص علاقته مع عبد الغني هامل أكد بوضياف بأنهم لم يلتق يوما به بولاية و هران والعلاقة بينهما هي علاقة مهنية وفقط كما نفى أن يكون قد التقى بأبناءه على مستوى ولاية وهران أو بمكان اخر


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