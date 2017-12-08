بوطاجين:”الكرة الجزائرية تُعاني.. وهدفنا إيجاد الحلول”

الرياضة
  • -
  • 0
بوطاجين:”الكرة الجزائرية تُعاني.. وهدفنا إيجاد الحلول”
بقلم عبد النور حواز

تحدث مراد بوطاجين عضو لجنة تنظيم ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية والمُكلف بالتنسيق عن الأهداف الحقيقية لهذا الحدث.

 ويحتضن نادي الصنوبر هذه الندوة المقررة يومي 11 و 12 ديسمبر  تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بوطاجين خلال نزوله ضيفا اليوم على تلفزيون النهار:”الجزائريون يعرفون الكارثة التي وصلت إليها كرة القدم الجزائرية اليوم”.

وأضاف نفس المُتحدث:”العلاج الأول لهذه الكارثة هو المرور عبر هذه الندوة الإستثنائية التي من خلالها يتم الخروج بتوصيات”.

وأردف بوطاجين أن هذه التوصيات ستكون مُتعلقة بالتسيير على مستوى النوادي و التسيير على مستوى الهيئات الرياضية الوطنية.  

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital