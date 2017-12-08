بوطاجين:”الكرة الجزائرية تُعاني.. وهدفنا إيجاد الحلول”

تحدث مراد بوطاجين عضو لجنة تنظيم ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية والمُكلف بالتنسيق عن الأهداف الحقيقية لهذا الحدث.

ويحتضن نادي الصنوبر هذه الندوة المقررة يومي 11 و 12 ديسمبر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بوطاجين خلال نزوله ضيفا اليوم على تلفزيون النهار:”الجزائريون يعرفون الكارثة التي وصلت إليها كرة القدم الجزائرية اليوم”.

وأضاف نفس المُتحدث:”العلاج الأول لهذه الكارثة هو المرور عبر هذه الندوة الإستثنائية التي من خلالها يتم الخروج بتوصيات”.

وأردف بوطاجين أن هذه التوصيات ستكون مُتعلقة بالتسيير على مستوى النوادي و التسيير على مستوى الهيئات الرياضية الوطنية.