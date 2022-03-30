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الرياضة

بوطاجين: “الجزائر قادرة على التأهل إلى مونديال قطر بشرط”  

بقلم كريم تيغرمت
بوطاجين: “الجزائر قادرة على التأهل إلى مونديال قطر بشرط”  
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تحدث المحامي والإعلامي الجزائري مراد بوطاجين، عن احتمال اعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وحظوظ الجزائر في التأهل إلى مونديال قطر.

وقال بوطاجين، في تصريح لـ”النهار أون لاين”: “ما يثار حول امكانية اعادة المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون، أمر غير وارد”.

كما أضاف: “في حال تأكد الفيفا من ارتكاب الخكم غاسما، لأخطاء تحكيمية، ستتم معاقبته شخصيا، دون منتخب الكاميرون”.

وفي المقابل، أوضح مراد بوطاجين: “منتخبنا الوطني قادر على التأهل مباشرة للمونديال، شرط ثبوت تلقي الحكم غاسما رشوة من الكاميرونيين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/8VtGF
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