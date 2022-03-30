بوطاجين: “الجزائر قادرة على التأهل إلى مونديال قطر بشرط”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المحامي والإعلامي الجزائري مراد بوطاجين، عن احتمال اعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وحظوظ الجزائر في التأهل إلى مونديال قطر.
وقال بوطاجين، في تصريح لـ”النهار أون لاين”: “ما يثار حول امكانية اعادة المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون، أمر غير وارد”.
كما أضاف: “في حال تأكد الفيفا من ارتكاب الخكم غاسما، لأخطاء تحكيمية، ستتم معاقبته شخصيا، دون منتخب الكاميرون”.
وفي المقابل، أوضح مراد بوطاجين: “منتخبنا الوطني قادر على التأهل مباشرة للمونديال، شرط ثبوت تلقي الحكم غاسما رشوة من الكاميرونيين”.
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