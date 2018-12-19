بوطاجين :”تطبيق توصيات السمبوزيوم سيكون صعبا”

الرياضة
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بوطاجين :”تطبيق توصيات السمبوزيوم سيكون صعبا”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر الإعلامي القدير، مُراد بوطاجين بأن تطبيق التوصيات التي خرج بها “سمبوزيوم” النهوض بكرة القدم الجزائرية، سيكون صعبا، لأسباب مُتعددة.

وصرّح عند نزوله ضيفا على تلفزيون “النهار” :”تطبيق مُجلد السمبوزيوم سيكون عسيرا جدا، لأن الفرق شاسع بين الواقع والواقع الميداني”.

وأضاف :”لحد الساعة لا ندري إن كان أعضاء لجنة المُتابعة، سيواصلون عملهم للتأكد من تحقيق نتائج على أرض الواقع مُستقبلا”.

وختم :”الشيء الأهم هو أن السلطات العُليا، تُدعم فكرة تطويرة كرة القدم ببلادنا، ودورها سيكون فعّالا جدا للوصول للهدف المنشود”.


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