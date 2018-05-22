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بوطاجين :”ماجر لايملك الكفاءة وضيعنا الوقت معه”

الرياضة
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بوطاجين :”ماجر لايملك الكفاءة وضيعنا الوقت معه”
بقلم إسماعيل عشاش

إنتقد الإعلامي المُخضرم، مُراد بوطاجين مُطولا الناخب الوطني، رابح ماجر ومُستواه “الضعيف” عند ظهوره على تلفزيون “النهار”، صبيحة اليوم الثلاثاء.

وقال :”ماجر أصلا لايمتلك القدرة والمؤهلات للإشراف على مُنتخب، فما بالك الجمع بين المنتخب الأول والمحلي، هذا أمر مُستحيل تماما”.

وأردف :”للأسف، رابح ماجر، لايمتلك الكفاءة اللازمة، وسحب مهام المُنتخب المحلي منه، أمر منطقي، خاصة وأن ضيعنا وقتا كثيرا معه”.

وختم :”رئيس الفاف، بدأ يُراجع أخطاءه التي وقع فيها سابقا، والآن باشر في إتخاذ الخطوات المُناسبة لمصلحة الكُرة الجزائرية”.

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