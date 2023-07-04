بوطاجين :”مصير البقاء في حظيرة الكبار بين أيدينا”

أكّد محمد بوطاجين أن فريقه سيسعى جاهدا للبقاء في حظيرة الكبار خلال التحديات القليلة المقبلة رغم الخسارة القاسية أمام شبيبة القبائل.

وقال محمد بوطاجين مدرب اتحاد بسكرة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “كنا نسعى للعب في ظروف حسنة، واجهنا أمام فريق شبيبة القبائل يلعب من اجل البقاء. كنا نسعى للفوز أو على الأقل التعادل، لكن للأسف لم يحدث ذلك”.

كما أضاف بوطاجين “لعبنا أمام فريق محترم. و مبروك عليهم 3 نقاط، حسابيا لم نسقط بعد وسنعمل على الفوز بمباراتين لتفادي السقوط و مصيرنا بيدنا”.

كما ختم أبناء الزيبان “الإصابات كانت سببا في الخسارة. و نحن حاليا كلما يسقط لاعب نخاف من أنه سيعاني من إصابة طويلة المدى، البرمجة لم تساعدنا صراحة”.

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