“بوطاجين” :”يا زطشي هناك فرق كبير بين الأكاديمية ومركز التكوين”

إعتبر، مُراد بوطاجين بأن مشروع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بإنشاء مراكز تكوين مُهم، لكنه يحتاج لتضحيات كبيرة على المدى الطويل.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”زطشي يمتلك خبرة في مجال التكوين، بفضل أكاديمية بارادو، ولكن مراكز التكوين مُغايرة بشكل كُلي”.

وواصل في نفس السياق :”الأكاديمية بمثابة روضة أطفال، في حين أن مراكز التكوين بمثابة جامعة، وهذا يُوضح الفارق الكبير بينهما”.

وإعتبر “بوطاجين” بأن رئيس “الفاف”، لن يجد صعوبة في تمرير مشروعه، خاصة وأن أعضاء الجمعية العامة، نادرا ما يُعارضون قرارات رئيسهم.