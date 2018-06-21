بوطاجين يرد على تصريحات نعيمة ماجر !

ردّ الإعلامي الجزائري مراد بوطاجين على تصريحات “نعيمة ماجر” شقيقة الناخب الوطني رابح ماجر، بعدما تهجمت عليه في تصريحاتها الصحفية.

ونزل بوطاجين ضيفا على تلفزيون النهار أمسية اليوم الخميس أين تحدث عن التصريحات الخطيرة التي صدرت من شقيقة الناخب الوطني قائلا:

“في البداية أود أن أؤكد لكم أن كل تصريحاتي كانت على ماجر كمدرب وفقط، أما ماجر كشخص فأنا أكن له كل الإحترام”

وأضاف: “أنا أحترم ماجر كشخص، وإذا إرتكب أخطاء فمن حقي التكلم عليه، وإذا كانت “نعيمة” ترغب في الدخول إلى رواق جديد فأنا جاهز بدنيا لذلك “.