بوطاجين يُقال من رئاسة مديرية الاتصال للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية

أُقيل اليوم الأربعاء، مراد بوطاجين، من على رأس مديرية الاتصال للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما أضافت مصادر النهار أن قرار الاقالة له علاقة بتجاوزات حدثت خلال قرعة الألعاب المتوسطية التي جرت سهرة الإثنين.

قبل أن تُضيف ذات المصادر أن عبد النور بونويرة هو المُرشح الأقوى لخلافة بوطاجين.

في حين أكد بوطاجين للنهار أنه أُبلغ أمسية الأربعاء بقرار الاقالة دون اعلامه بالأسباب.