بوطالب:”لم أتنقل لزامبيا لأشرف على الباقين والتحضير لمواجهة سوسطارة”

فند المدرب المساعد لنادي شباب بلوزداد سعيد بوطالب، الأنباء التي راجت حول حرمانه من التنقل مع الفريق لزامبيا لأسباب غير رياضية.

حيث قال بوطالب في إتصال هاتفي مع “النهار أون لاين”:” لم أتنقل مع الفريق لزامبيا لأشرف على اللاعبين المتواجدين في الجزائر”.

“فضلت البقاء من أجل الوقوف على جاهزية الـ6 لاعبين الباقيين والإستعداد للمباراة المهمة أمام شباب بلوزداد”.

كما قال المدرب المساعد للتقني المغربي الطاوسي حول إبعاد بن قابلية ولمهان من التنقل:”لاأدري أسباب إبعاد بن قابلية ولمهان في آخر لحظة”.