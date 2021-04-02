بوطالبي: المستثمرون يعانون.. ولوبيات إقتصادية تسعى لخطف الإستثمارات بمليارات الدولارات بالجزائر

قال أمين بوطالبي مدير المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير، أن الجزائر بلد خصب وفيه فرص استثمار كثيرة.

وأضاف بوطالبي في حديثه لإذاعة سطيف، أن الجزائر لا تملك الجاذبية الكافية لاستقطاب المستثمرين.

وأوضح بوطالبي، أن هناك لوبيات إقتصادية كبيرة من دول جارة لها نفوذ في المشرق العربي وأوروبا لا تريد الخير للجزائر.

كما أن هذه اللوبيات تسعى لخطف إستثمارات في الجزائر بمليارات الدولارات لصالحها.

وقال بوطالبي، أن المستثمرين يعانون من العشوائية والضبابية وعدم الوضوح في قوانين الإستثمار .

وكشف في ذات السياق، أن أحد البنوك الأجنبية أبدى إستعداده للاستثمار في الجزائر بـ 1.5 مليار دولار لكن العراقيل الإدارية والبيروقراطية حالت دون تجسيد ذلك.

كما أن البنك الألماني يبحث على الإستثمار في إفريقيا لبناء مطارات وموانئ وسكك حديدية بنسبة 0 فائدة.

وقال بوطالبي، أن الجزائر مرّت بمراحل صعبة حيث كانت الملفات الاقتصادية تمرر بالمحسوبية والهاتف والرشاوي .

وكشف أن الجزائر لا تنقصها القوانين والمخططات بل تنقصها قامات لبناء اقتصاد بديل متحرك وديناميكي.