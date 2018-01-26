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بوطالب :”مُشكل السياربي بسيكولوجي ونريد التحرر أمام المولودية”

الرياضة
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بوطالب :”مُشكل السياربي بسيكولوجي ونريد التحرر أمام المولودية”
بقلم إسماعيل عشاش

تحسر سعيد بوطالب، المُدرب المُساعد في شباب بلوزداد للوضعية الكارثية التي يتواجد عليها في الأشهر الماضية والتي جعلته مُهددا بالسقوط.

وصرح الهداف السابق للسياربي :”المُشكل بسيكولوجي، واللاعبون بحاجة لفوز وحيد من أجل التحرر ونأمل أن يكون ذلك أمام مولودية الجزائر”.

وأردف :”أنا مُقتنع بأننا سنضمن البقاء، ولكن هذا لاينفي تواجدنا في النفق المُظلم، وسنعمل المُستحيل من أجل تدارك الوضع سريعا”.

وواصل :”مع وصول رشيد الطاوسي، نقوم باستدراك التحضير السيء الذي قمنا به بداية الموسم وندفع ثمنه غاليا في الفترة الأخيرة”.

وختم :”الأنصار إلتقوا باللاعبين وقاسوهم بكلامهم، وينتظرون ردة فعل على أرضية الميدان خلال الداربي الذي سيكون مُعقدا أمام فريق قوي”.

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