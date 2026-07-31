بوطبيق: إفريقيا لا تحتاج إلى مزيد من الوعود.. بل إلى مزيد من الإنجازات

افتتح رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، أشغال المؤتمر السادس والعشرين لرؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية، داعيًا إلى إطلاق مرحلة جديدة من الدبلوماسية البرلمانية تسهم في تسريع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي في القارة.

وفي كلمته أمام رؤساء البرلمانات من مختلف أنحاء إفريقيا، أكد رئيس البرلمان الإفريقي أن البرلمانات القوية تمثل ركيزة أساسية لبناء “إفريقيا التي نريدها”. من خلال مواءمة التشريعات، وتعزيز الرقابة الديمقراطية، وتقوية المؤسسات. وتنسيق العمل البرلماني على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

ودعا الدكتور فاتح بوطبيق البرلمانات الإفريقية إلى الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، ومن التوصيات إلى النتائج الملموسة. وتسريع الدعم التشريعي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز التكامل القاري.

وتوثيق التعاون بين البرلمانات الوطنية والإقليمية والقارية. وتطوير أطر تشريعية حديثة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ودعم السلم والأمن، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال عمل برلماني منسق.

وكذا ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية كأداة دائمة للحوار، وبناء الثقة، وتعزيز الحوكمة القارية.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس البرلمان الإفريقي أن مستقبل القارة مرهون بفعالية مؤسساتها ووحدة قيادتها. داعيًا البرلمانات الإفريقية إلى التحدث بصوت إفريقي واحد والعمل من أجل بناء قارة موحدة، مزدهرة، ديمقراطية، وفاعلة على الساحة الدولية.