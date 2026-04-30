بوطبيق: افريقيا عانت من ويلات الاستعمار لكنها لم تنكسر

قال رئيس البرلمان الافريقي، فاتح بوطبيق، اليوم الخميس، إن الفوز بهذه الرئاسة. لا يمثل انتصار لشخصه بل هو انتصار لإرادة افريقيا واحدة موحدة.

وأضاف بوطبيق “لي ايمان راسخ بأن قارتنا التي انجبت اعظم حركات التحرر قادرة اليوم. على أن تنجز اعظم نهضة في التاريخ المعاصر”.

كما أشار الفائز بالأغلبية الساحقة، بوطبيق، إلى أن “نلتقي اليوم في لحظة تاريخية مفصلية من تاريخ قارتنا لحطة تستدعي منا أن نستحضر روح النضال الافريقي الأصيل. روح الذين قالوا ان افريقيا لن تكون حرة إلا إذا كانت موحدة قوية وسيدة قرارها”.

في حين، تابع بوطبيق “نحن أبناء تلك الحرية التي انتزعت بثمن باهظ وواجب اليوم ان نصونها. ونحولها الى تنمية عادلة وازدهار وروح هواري بومدين الذي جعل من الجزائر قبلة للأحرار وصوتا لكل الشعوب المستضعفة”.

كما أكد بوطبيق، ان اليوم “لا نعيد ترديد الكلمات بل نترجم وصاياهم إلى أحلامهم إلى خطط زمنية. وإلى التزامات قابلة للقياس والمحاسبة”. تابعا “افريقيا اليوم ليست مجرد جغرافيا بل هي ذاكرة انسانية ومهد الحضارات. وارض البدايات الأولى من وادي النيل إلى تامبوغتو ومن قرطاج إلى أكسوم. ومن زيمبابوي العظمى إلى مماليك الساحل كانت افريقيا حاضرة دائما في صياغو التاريخ العالمي”.

وفي سياق مغاير، قال المتحدث، إن قارة افريقيا عانت من ويلات الاستعمار والاستغلال. “لكنها لم تنكسر وقاومت وصمدت وانتزعت حريتها بدماء زكية طاهرة”.

وأشار فاتح بوطبيق إلى أن “الجزائر، بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، تواصل أداء دور محوري في دعم القضايا الإفريقية. وتعزيز السلم، والدفع نحو التكامل الاقتصادي، واعلاء منهج الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”. مؤكدا أن “هذا الدور ليس ظرفيًا، بل امتداد لتاريخ طويل من النظال. و الالتزام الثابت بقضايا التحرر والوحدة.”

هذا وسيترأس برلمان الجزائر الهيئة التشريعية للاتحاد الإفريقي لأول مرة منذ تأسيسه. ويعدّ هذا الانتخاب مكسبًا جديدا للدبلوماسية البرلمانية الجزائرية. يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر على الساحة الإفريقية. ويشكل امتدادا لحضورها الدبلوماسي الإقليمي القوي. والذي يشهد زخما متزايدا بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في إطار الالتزام الكامل والدائم بدعم قضايا القارة وتعزيز مسار الاندماج. لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الأمن والتنمية والازدهار.

