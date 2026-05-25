بوطبيق: “البرلمان الإفريقي عازم على فتح ملفات حساسة لمحاربة الفساد الرياضي”

أكد رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، في تصريح لقناة “النهار”، أن الرياضة تمثل جسراً أساسياً لتعزيز العلاقات بين الشعوب. مشدداً على ضرورة حمايتها من أي تأثيرات مالية أو سياسية سلبية قد تمسّ نزاهتها.

وقال بوطبيق في حوار خاص مع قناة “النهار”، اليوم الاثنين:” البرلمان الإفريقي عازم على فتح ملفات حساسة تتعلق بمحاربة الفساد الرياضي. وإعادة النظر في طريقة تسيير ميزانية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إلى جانب السعي لإحلال السلم داخل المنظومة الكروية الإفريقية، وإنهاء كل أشكال العنف التي أثرت على صورة اللعبة في القارة”.

وتابع بوطبيق: “الرياضة أبرز اهتمامتنا، كونها تربط العلاقات بين الشعوب، ولا يمكن التفريط في هذا الجانب. لن نترك المال الفاسد يؤثر على الرياضة وسنعمل على محاربة الفساد الرياضي”.

وأشار رئيس البرلمان الإفريقي إلى أن المؤسسة التشريعية الإفريقية تعمل على إطلاق إصلاح إداري عميق داخل الهيئات الرياضية القارية. مبرزًا أن من أولوياتها تحسين التسيير وترشيد النفقات. في ظل ما وصفه بـ”شح مالي” تعاني منه بعض المؤسسات.

وأضاف بوطبيق أن البرلمان يسعى إلى خلق “موجة وعي ويقظة” لمرافقة أجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. بما يخدم مصالح القارة ويعزز الشفافية.

وكشف أنه، منذ انتخابه رئيسا للبرلمان الإفريقي، تم فتح أول ملف يتعلق بالتحكيم الرياضي والفساد الذي ينخر المنظومة. مؤكدًا أن الرياضة الإفريقية لا يجب أن تبقى رهينة لوبيات أو ممارسات غير نزيهة. بل يجب أن تستعيد قيمها الحقيقية القائمة على التنافس الشريف.