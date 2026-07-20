بوطبيق: البرلمان الإفريقي يُؤدي دوره في إيصال صوت الشعوب

أكد رئيس البرلمان الإفريقي، الدكتور فاتح بوطبيق، خلال افتتاح أشغال اللجان الدائمة، أن البرلمان الإفريقي يواصل أداء دوره في صياغة التشريعات، ومتابعة تنفيذها، وإيصال صوت الشعوب الإفريقية، وتحويل الالتزامات القارية إلى نتائج ملموسة تخدم مواطني القارة.

وأضاف بوطبيق، أن البرلمان الإفريقي هو الجهاز التشريعي والرقابي والاستشاري الرئيس للاتحاد الإفريقي. ويضطلع بدور محوري في تقديم القيادة السياسية بشأن القضايا الكبرى التي تواجه إفريقيا.

مضيفا أن تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 يتطلب ترجمة الالتزامات إلى إنجازات عملية وملموسة على أرض الواقع.

وتابع بوطبيق، أن إفريقيا تمتلك فرصًا واعدة، أبرزها التقدم في تنفيذ أجندة 2063. وتعزيز التكامل الاقتصادي عبر منطقة التجارة الحرة القارية. وتسريع التحول الرقمي، ومواصلة إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي.

مضيفا أن القارة تواجه تحديات متزايدة تشمل النزاعات، وانعدام الأمن، والتغيرات المناخية. والتفاوتات الاجتماعية، وبطالة الشباب، والهجرة غير النظامية. والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، واستغلال الموارد المعدنية، والضغوط المالية.

وقال بوطبيق، أن اللجان الدائمة تمثل المحرك الأساسي لعمل البرلمان الإفريقي. وهي الفضاء الذي تتكامل فيه المهام التشريعية والرقابية والاستشارية.

مشيرا إلى أن نجاح البرلمان الإفريقي وتأثيره على مستوى القارة سيُقاس بمدى فعالية وكفاءة أداء اللجان الدائمة. وأن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي إعداد سياسات قوية واستشرافية. وتعزيز الرقابة البرلمانية، وتوسيع مشاركة المواطنين، ودعم الإصلاحات القارية بما ينسجم مع أهداف أجندة إفريقيا 2063.