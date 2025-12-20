بوطبيق من أفلو يدعو إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم مسار الإصلاحات

أكد رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، على عمق الارتباط بين القيادة السياسية وانشغالات القاعدة الشعبية خلال تجمعًا شعبيًا بولاية أفلو.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أشاد بوطبيق، بقرار رئيس الجمهورية، القاضي بترقية أفلو إلى ولاية كاملة الصلاحيات.

كما إعتبر بوطبيق ذلك مكسبًا تنمويًا واستراتيجيًا يعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة المجالية وتقريب التنمية من المواطن.

وأكد بوطبيق أن هذه الترقية تضع أفلو أمام مرحلة جديدة تتطلّب تضافر الجهود، وحُسن التخطيط، ومرافقة فعلية للمشاريع التنموية. وهذا خاصة في مجالات البنى التحتية، التشغيل، الاستثمار، والخدمات العمومية.

وشدد بوطبيق على ضرورة الانتقال من منطق المطالب إلى منطق الإنجاز وتحمّل المسؤولية الجماعية.

وفي السياق ذاته أكد بوطبيق أن جبهة المستقبل ستواصل مرافقة هذه الديناميكية التنموية، والدفاع عن انشغالات سكان الولاية داخل مختلف الفضاءات السياسية والمؤسساتية. وذلك بما يضمن ترجمة هذا القرار السيادي إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع الحقيقي على المواطن.

كما دعا بوطبيق إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعم مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر في ظل قيادة رئيس الجمهورية، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون. مشددا على أهمية الوعي السياسي في مواجهة حملات التضليل واستهداف استقرار البلاد.