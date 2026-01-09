بوطبيق من القنطرة: الحوار المباشر مع المواطن أساس الاستقرار

أشرف رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، اليوم تجمعًا شعبيًا بولاية القنطرة، في إطار برنامجه الوطني للتواصل الميداني وتعزيز الحوار المباشر مع المواطنين.

وفي كلمته هنئ بوطبيق سكان القنطرة عقب حصولهم على التقسيم الإداري الجديد قائلاً: “هنيئًا لكم، فقد أصبحتم ولاية كاملة الصلاحيات، وهذا مكسب مستحق لسكان القنطرة.”

وأكد بوطبيق أن جبهة المستقبل تظل وفية لخطها الوطني الجامع، مضيفًا: “نحن حزب يرافع دائمًا من أجل الجزائر أولًا، بفكر وطني يحافظ على النسيج الوطني بكل مكوناته.”

وشدّد بوطبيق على أن الاختلاف أمر طبيعي في دولة الحريات، مبرزًا: “من حق المواطن أن يعبّر عن حقوقه في جو من الهدوء والطمأنينة… جزائر 2026 هي جزائر الحريات.”

كما توقف عند تنوع الجزائر الثقافي والجغرافي، واصفًا إياه بأنه “نعمة تُضاف إلى سلسلة القيم التي تربط بين الجزائريين.” وأكد أن الحزب، منذ تأسيسه سنة 2012، يعمل وفق رؤية جديدة تستند إلى خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار.

أما بالنسبة لقانون المرور المثير للنقاش، وأوضح بوطبيق أن المشروع جاء “كرد فعل على الأحداث المؤسفة الأخيرة الناتجة عن تدهور الطرقات وارتفاع حوادث المرور” .

وأضاف مطمئنًا السائقين: “القانون مازال مشروعًا، وسنقرأه بكل موضوعية… ولا ينبغي أن يفرّق بين الجزائريين ولا ينبغي أن يكون محل مزايدات سياسوية.

كما ثمّن في حديثه مستوى النقاش الوطني حول الموضوع، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى قانون يضمن السلامة المرورية ويحفظ أرواح المواطنين.

وفي الاخير قال بوطبيق على أن الجزائر تشهد اليوم ديناميكية إصلاحية معتبرة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي باشر سلسلة من الإنجازات والمبادرات في مختلف القطاعات. معتبرًا أن هذه المسارات الإصلاحية تعكس إرادة حقيقية في بناء دولة قوية وعادلة، وداعمًا في الوقت ذاته لمواصلة هذا النهج الذي يخدم تطلعات المواطن ويعزز مكانة الجزائر.